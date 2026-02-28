Cennetin Krallığı filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini William Monahan üstleniyor. Peki, Cennetin Krallığı filminin konusu ne? Cennetin Krallığı filminin oyuncuları kim?

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

12. yüzyılda, Haçlı Seferleri’nin ortasında geçen Cennetin Krallığı, Fransız bir demirci olan Balian’ın Kudüs'e uzanan epik yolculuğunu konu alır. Karısını kaybettikten sonra hayata küsmüş olan Balian, bir gün kendisinin Haçlı şövalyesi Godfrey de Ibelin’in gayrimeşru oğlu olduğunu öğrenir. Babasının ölümünden sonra onun mirasını devralan Balian, Kudüs'e giderek hem içsel hem de fiziksel bir yolculuğa çıkar. Kudüs'e vardığında, barışçıl Kral IV. Baudouin’in hizmetine girer. Ancak şehir, Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi ile Hristiyan şövalyeleri arasında büyük bir gerilimin ortasındadır. Balian, din ve politika arasında sıkışan Kudüs halkını korumaya çalışırken, onur, inanç ve barış için mücadele eder. Film, inançlar arası çatışmayı, ahlaki sorumluluğu ve bireyin tarihi olaylar karşısındaki duruşunu güçlü bir şekilde işlerken; savaş sahneleri ve dönemin atmosferiyle de dikkat çeker.

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Orlando Bloom

Eva Green

Edward Norton

Jeremy Irons

Liam Neeson

David Thewlis

Brendan Gleeson

Ulrich Thomsen

Michael Sheen

Nikolaj Coster-Waldau

Kevin McKidd

Bill Paterson

Ghassan Massoud

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennetin Krallığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.