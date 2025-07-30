Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu oturuyor. Peki, Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim?
CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.
CİCİ BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Onur Buldu
Mahir İpek
Derya Karadaş
Onur Atilla
Meltem Yılmazkaya
Yasemin Çonka
Burak Topaloğlu
Alper Kul
İrem Sak
Uğur Bilgin
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
CİCİ BABAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cici Babam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.