Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu oturuyor. Peki, Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim?

CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

CİCİ BABAM F İLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Buldu

Mahir İpek

Derya Karadaş

Onur Atilla

Meltem Yılmazkaya

Yasemin Çonka

Burak Topaloğlu

Alper Kul

İrem Sak

Uğur Bilgin

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

CİCİ BABAM F İLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Cici Babam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.