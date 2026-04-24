Çılgın Hayaller filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bill Pohlad üstleniyor. Peki, Çılgın Hayaller filminin konusu ne? Çılgın Hayaller filminin oyuncuları kim?
ÇILGIN HAYALLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Dreamin' Wild, şarkıcı/söz yazarı Donnie Emerson ve ailesinin, gençken kardeşiyle birlikte kaydettiği albümün otuz yıllık bilinmezliğinin ardından yeniden keşfedildiğinde ve müzik eleştirmenleri tarafından birdenbire övüldüğünde başına gelenleri konu alıyor.
ÇILGIN HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Casey Affleck
Zooey Deschanel
Walton Goggins
Chris Messina
Jack Dylan Grazer
Noah Jupe
Beau Bridges
Mellanie Hubert
McKenna Ralston
Brandon O'Neill
Doug Dawson
Lauren Megan
ÇILGIN HAYALLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çılgın Hayaller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.