Çılgın Hayaller filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bill Pohlad üstleniyor. Peki, Çılgın Hayaller filminin konusu ne? Çılgın Hayaller filminin oyuncuları kim?

ÇILGIN HAYALLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Dreamin' Wild, şarkıcı/söz yazarı Donnie Emerson ve ailesinin, gençken kardeşiyle birlikte kaydettiği albümün otuz yıllık bilinmezliğinin ardından yeniden keşfedildiğinde ve müzik eleştirmenleri tarafından birdenbire övüldüğünde başına gelenleri konu alıyor.

ÇILGIN HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Casey Affleck

Zooey Deschanel

Walton Goggins

Chris Messina

Jack Dylan Grazer

Noah Jupe

Beau Bridges

Mellanie Hubert

McKenna Ralston

Brandon O'Neill

Doug Dawson

Lauren Megan

ÇILGIN HAYALLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Hayaller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.