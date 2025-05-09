Çılgın Zengin Asyalılar filminin konusu ne? Çılgın Zengin Asyalılar filminin oyuncuları kim?
Çılgın Zengin Asyalılar (Tales From Earthsea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Zengin Asyalılar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Zengin Asyalılar filminin konusu ne? Çılgın Zengin Asyalılar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çılgın Zengin Asyalılar filminin yönetmen koltuğunda Jon M. Chu oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Chiarelli ve Adele Lim üstleniyor. Peki, Çılgın Zengin Asyalılar filminin konusu ne? Çılgın Zengin Asyalılar filminin oyuncuları kim?
ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİNİN KONUSU NE?
New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick’in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur’a gider. Genç kadın Asya’ya ilk defa gidecek olmaktan oldukça heyecanlıdır fakat bir yandan da büyük bir stres altındadır. Singapur’da Nick’in ailesi ile tanışacak olmaktan endişe duyan Rachel, bu sırada sevgilisi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenir. Nick, ülkenin en zengin ailelerinden birine sahiptir ve o ülkedeki gözde bekarlardan biridir. Rachel, Singapur’a ayak bastığı andan itibaren tüm gözler ona çevrilir. Genç kadının çevresi bir anda onu kıskanan ve Nick’ten ayırmayı planlayan insanlarla dolar.
ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Constance Wu
Michelle Yeoh
Gemma Chan
Awkwafina
Ken Jeong
Chris Pang
Sonoya Mizuno
Jing Lusi
Fiona Xie
Kheng Hua Tan
Harry Shum Jr.
Henry Golding
Jon M. Chu
ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çılgın Zengin Asyalılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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