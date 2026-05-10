Çirkin yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstlendiği Çirkin dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cennet’in ağzından dökülen sözlerle dünyası başına yıkılan Lale, Kadir’den bu ihanetin hesabını sormaya kararlıdır. Kadir, içine düştüğü kâğıt üzerindeki evlilik düğümünü çözmeye çalışırken, Lale’nin öfkesi iki kadın arasındaki gerilimi beklenmedik bir noktaya taşır.

İsmet’in kendisine olan aşkını özgürlüğü için bir bilete dönüştüren Nehir, içine düştüğü durumdan sorumlu tuttuğu Meryem’e karşı daha da bilenir. Meryem ise Kadir’in kendisinden vazgeçtiğine inanarak hayatının en zor imzasını atmaya hazırlanır.

Öte yandan, Engin’i yeniden Ferhat’ın karanlık dünyasına kaptıran Kadir, onu kurtarmak isterken kendisini yeni bir felaketin içinde bulur.

ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çirkin dizisinin 7. bölümü 10 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarındaki yerini alacak.