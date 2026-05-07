Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin yönetmen koltuğunda Januel Mercado ve Joel Crawford oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Fisher ve Tommy Swerdlow üstleniyor. Peki, Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin konusu ne? Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Çizmeli Kedi, macera tutkusunun canını yaktığını keşfeder; dokuz hayatından sekizini yakmıştır. Puss, efsanevi Son Dilek'i bulmak ve dokuz canını geri kazanmak için destansı bir yolculuğa çıkar.

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Antonio Banderas

Salma Hayek Pinault

Harvey Guillen

Florence Pugh

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.