Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin yönetmen koltuğunda Januel Mercado ve Joel Crawford oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Fisher ve Tommy Swerdlow üstleniyor. Peki, Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin konusu ne? Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Çizmeli Kedi, macera tutkusunun canını yaktığını keşfeder; dokuz hayatından sekizini yakmıştır. Puss, efsanevi Son Dilek'i bulmak ve dokuz canını geri kazanmak için destansı bir yolculuğa çıkar.
ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Antonio Banderas
Salma Hayek Pinault
Harvey Guillen
Florence Pugh
ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.