Çok Aşk filminin konusu ne? Çok Aşk filminin oyuncuları kim?
Çok Aşk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çok Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çok Aşk filminin konusu ne? Çok Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çok Aşk filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Hasan Can Kaya üstleniyor. Peki, Çok Aşk filminin konusu ne? Çok Aşk filminin oyuncuları kim?
ÇOK AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
En büyük hayali ünlü bir komedyen olup film yapmak olan Coşkun, abisi İrfan ile birlikte korsan film satarak hayatını sürdürür. Bir gün hayatının aşkı Ayla ile karşılaşır. Bir anda kendini hem Ayla'nın gönlünü kazanmaya çalışırken hem de sinema tutkusunun peşinden koşarken bulur.
ÇOK AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hasan Can Kaya
Büşra Pekin
Uğur Yücel
Şebnem Sönmez
Berkan Şal
Bahtiyar Engin
Barış Yıldız
Ege Aydan
Alican Peker
Kerem Alp Kabul
Yunus Çelik
ÇOK AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çok Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.
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