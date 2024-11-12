Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:31

Güncelleme: 12.11.2024 - 19:31

Terzi filminin yönetmen koltuğunda Sonia Liza Kenterman oturuyor. Filmin senaristliğini Sonia Liza Kenterman ve Tracy Sunderland üstleniyor. Peki, Terzi filminin konusu ne? Terzi filminin oyuncuları kim?

TERZİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Banka Nikos'u terzi dükkânına el koymakla tehdit eder ve babası hastalanır. Tekerlekli bir terzi dükkânı olan Nikos, Atina'daki kadınlara stil ve güven getirirken kendini yeniden keşfeder.

TERZİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dimitris Imellos - Nikos

Tamilla Koulieva - Olga

Stathis Stamoulakatos - Kostas

Daphne Michopoulou - Victoria

Samuel Akinola - Francis

Georgia Alexopoulou - Kiki

Panagiota Bimpli - Christina

Giorgos Biniaris - Vyron

Vaso Iatropoulou - Chalina

TERZİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terzi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.