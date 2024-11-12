Terzi filminin konusu ne? Terzi filminin oyuncuları kim?
Terzi (Tailor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Terzi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Terzi filminin konusu ne? Terzi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Terzi filminin yönetmen koltuğunda Sonia Liza Kenterman oturuyor. Filmin senaristliğini Sonia Liza Kenterman ve Tracy Sunderland üstleniyor. Peki, Terzi filminin konusu ne? Terzi filminin oyuncuları kim?
TERZİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Banka Nikos'u terzi dükkânına el koymakla tehdit eder ve babası hastalanır. Tekerlekli bir terzi dükkânı olan Nikos, Atina'daki kadınlara stil ve güven getirirken kendini yeniden keşfeder.
TERZİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dimitris Imellos - Nikos
Tamilla Koulieva - Olga
Stathis Stamoulakatos - Kostas
Daphne Michopoulou - Victoria
Samuel Akinola - Francis
Georgia Alexopoulou - Kiki
Panagiota Bimpli - Christina
Giorgos Biniaris - Vyron
Vaso Iatropoulou - Chalina
TERZİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terzi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir? #Terzi
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