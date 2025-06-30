Çöpçüler Kralı filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay'ın üstlendiği Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çöpçüler Kralı filminin konusu ne? Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kim?
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta amiri Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)
İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)
Nermin Özses - Hacer'in annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman sakini
Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)
Ferdi Akarnur - Tüpçü (ses. Dinçer Çekmez)
Ali İnce - Hacer'in kardeşi
Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi
Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)
Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)
Necdet Doğan - Hacer'in abisi
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Çöpçüler Kralı filminin IMDb puanı 8.5 olarak belirlendi.