Dans Et Benimle filminin yönetmen koltuğunda Randa Haines oturuyor. Filmin senaristliğini Daryl Matthews üstleniyor. Peki, Dans Et Benimle filminin konusu ne? Dans Et Benimle filminin oyuncuları kim?

DANS ET BENİMLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Rafael Infante (Chayanne), John Burnett'in (Kris Kristofferson'ın) dans stüdyosunda çalışmak için Küba'dan Houston'a gelir. Orada sevimli bir dans eğitmeni olan Ruby Sinclair (Vanessa Williams) ile tanışır.

DANS ET BENİMLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vanessa L. Williams - Ruby

Chayanne - Rafael

Kris Kristofferson - John Burnett

Jane Krakowski - Patricia

Beth Grant - Lovejoy

Harry Groener - Michael

William Marquez - Stefano

Scott Paetty - Steve

Joan Plowright - Bea

DANS ET BENİMLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dans Et Benimle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.