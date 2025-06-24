Dans Et Benimle filminin yönetmen koltuğunda Randa Haines oturuyor. Filmin senaristliğini Daryl Matthews üstleniyor. Peki, Dans Et Benimle filminin konusu ne? Dans Et Benimle filminin oyuncuları kim?
DANS ET BENİMLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Rafael Infante (Chayanne), John Burnett'in (Kris Kristofferson'ın) dans stüdyosunda çalışmak için Küba'dan Houston'a gelir. Orada sevimli bir dans eğitmeni olan Ruby Sinclair (Vanessa Williams) ile tanışır.
DANS ET BENİMLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vanessa L. Williams - Ruby
Chayanne - Rafael
Kris Kristofferson - John Burnett
Jane Krakowski - Patricia
Beth Grant - Lovejoy
Harry Groener - Michael
William Marquez - Stefano
Scott Paetty - Steve
Joan Plowright - Bea
DANS ET BENİMLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dans Et Benimle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.