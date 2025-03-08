Yayınlanma: 08.03.2025 - 20:18

Güncelleme: 08.03.2025 - 20:18

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 23. bölümü 9 Mart Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran’ın annesini korumak için harekete geçeceğini bilen Sofi ondan önce Devran’ı korumak üzere harekete geçer. Çünkü hem Gülce hem de Devran tehdit altındadır. İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar. Yaşama ihtimaline karşı kurduğu oyunun başında Kuduz’un ipinin ucunu bağlayarak ulaştığı Karahan adındaki “kuyumcu” Devran’ın büyük bir risk almasına neden olur. Ama Devran işini şansa bırakmaz ve İskender’i en büyük zaafı olan Aysel’den de vurmaya karar verir. İskender hayatta kalmanın ve Devran’ı avcunun içine almanın bir yolunu bulmuştur ama Devran düşündüğünden de ileri gider.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz