Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Deha dizisinin son bölümde ne oldu?

Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:24

Güncelleme: 29.12.2024 - 20:24

Deha dizisinin tutkunları yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde neler olduğunu araştırıyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümde ne oldu? Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İhsan’ın hamlesiyle Cesur’un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran’ın gözünü döndürür ama daha sert hamleler yapmasını hızlandıran şeylerden biri de Karga’dan aldığı intikamın beklenmedik bir vicdan yüküne sebep olmasıdır. Bu yükle Sofi’yle daha da gerilir. Ama Sofi tahmin etmeyeceği bir şekilde karşısına çıkan geçmişi yüzünden Devran’ı anlamak zorunda kaldır. Devran yol boyunca Cesur’u arar fakat İskender’in verdiği bir söz Cesur’u Devran’dan önce bulmasını gerektirmektedir. Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sarar. Cesur’un son çare olarak tutunduğu dal Esme’nin vicdanına değer.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Devran, İskender ile iş birliği yaparak oyun oynamaktan keyif aldığını söylerken çocuklukta yaşadığı hayal kırıklığını tekrardan yaşamamak için İskender’den gitmesini istiyor. İskender’in “Devran, bir kere baba de be” sözü tanıtıma damgasını vururken Hakim, Cesur’un kendisine sadakatini takdir ederek iş birliğine devam ediyor. Devran, ailesine yaşatılanların hesabını sorana kadar İskender’in kendisiyle iş birliği yapmasını istiyor.

Esme ve İmre’nin kaçırılması bölüme damgasını vururken Devran’ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre’ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran’ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.