Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:49

Güncelleme: 26.12.2024 - 21:49

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümünde ne oldu? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nesim’in trajik ölümü, tüm dengeleri altüst ederken Halil İbrahim ve Fikret, intikam için harekete geçer. Zeynep, Halil İbrahim’le tehlikeli bir buluşma gerçekleştirirken, Didem’in bebeğiyle ilgili riskli durumu aileyi daha da zor bir sürece sürükler. Bu sırada İskender ve Kaan’ın hamleleri, yeni bir çatışmanın fitilini ateşler.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Halil İbrahim, Zeynep’i İskender’in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir. Şeref ve İskender’in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem’in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiler. Kaan ve Gamze’nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini tamamen değiştirir.



