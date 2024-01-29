Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim?

Deli ve Dahi (The Professor and the Madman) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deli ve Dahi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:22
Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim?
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Deli ve Dahi filminin yönetmen koltuğunda Farhad Safinia oturuyor. Filmin senaristliğini Farhad Safinia, Todd Komarnicki ve John Boorman üstleniyor. Peki, Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim? 

DELİ VE DAHİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesör James Murray, 19. yüzyılın ortalarında Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ilk basımı için bir çalışma yapar. Çalışmaları sırasında Broadmoor Akıl Hastanesi'nde yatan Dr. William Minor'dan yaklaşık 10.000 sözcüğün anlamını içeren bir destek alır.

DELİ VE DAHİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Sean Penn

Natalie Dormer

Ioan Gruffudd

Jennifer Ehle

Jeremy Irvine

Stephen Dillane

Eddie Marsan

Aidan McArdle

Brendan Patricks

Adam Fergus

Brian Fortune

Christopher Maleki

Sean Duggan

Kieran O'Reilly

Bryan Murray

DELİ VE DAHİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deli ve Dahi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.


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