Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim?
Deli ve Dahi (The Professor and the Madman) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deli ve Dahi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Deli ve Dahi filminin yönetmen koltuğunda Farhad Safinia oturuyor. Filmin senaristliğini Farhad Safinia, Todd Komarnicki ve John Boorman üstleniyor. Peki, Deli ve Dahi filminin konusu ne? Deli ve Dahi filminin oyuncuları kim?
DELİ VE DAHİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Profesör James Murray, 19. yüzyılın ortalarında Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ilk basımı için bir çalışma yapar. Çalışmaları sırasında Broadmoor Akıl Hastanesi'nde yatan Dr. William Minor'dan yaklaşık 10.000 sözcüğün anlamını içeren bir destek alır.
DELİ VE DAHİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Sean Penn
Natalie Dormer
Ioan Gruffudd
Jennifer Ehle
Jeremy Irvine
Stephen Dillane
Eddie Marsan
Aidan McArdle
Brendan Patricks
Adam Fergus
Brian Fortune
Christopher Maleki
Sean Duggan
Kieran O'Reilly
Bryan Murray
DELİ VE DAHİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Deli ve Dahi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 16 Temmuz devleti!
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- KYK yurdunda 'ülkücü' karşılaması
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- Marmara'da kar yağışı etkili olacak!