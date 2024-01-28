Seni Görüyorum filminin konusu ne? Seni Görüyorum filminin oyuncuları kim?

Seni Görüyorum (I See You) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Seni Görüyorum filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Seni Görüyorum filminin konusu ne? Seni Görüyorum filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 17:50
Seni Görüyorum filminin konusu ne? Seni Görüyorum filminin oyuncuları kim?
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Seni Görüyorum filminin yönetmen koltuğunda Adam Randall oturuyor. Filmin senaristliğini Devon Graye üstleniyor. Peki, Seni Görüyorum filminin konusu ne? Seni Görüyorum filminin oyuncuları kim? 

SENİ GÖRÜYORUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Garip olaylar küçük bir kasaba dedektifini ve ailesini genç bir çocuğun ortadan kayboluşunu araştırırken rahatsız eder.

SENİ GÖRÜYORUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Helen Hunt

Jon Tenney

Judah Lewis

Owen Teague

Nicole Forester

Sam Trammell

John Newberg

SENİ GÖRÜYORUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Seni Görüyorum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.


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