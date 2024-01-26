Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:04

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:04

Büyük Gözler filminin yönetmen koltuğuda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini Scott Alexander ve Larry Karaszewski üstleniyor. Peki, Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşi ve kızıyla birlikte sıradan bir hayat süren Margaret Ulbrich (Amy Adams), bu hayata daha fazla dayanamayarak kızıyla birlikte San Francisco'ya kaçar. Burada hayatta kalabilmek için tek şansı, resim yeteneğini kullanarak sokaklarda yaptığı resimleri satmaktır. Bu sırada karizmatik bir başka sokak ressamı Walter Keane ile (Christoph Waltz) tanışır, kısa sürede evlenirler ve Margaret, Keane olarak anılmaya başlar. Margaret'in kızından esinlenerek yaptığı büyük gözlü çocuk resimleri büyük ilgi görmeye başlar, ancak bu başarının kaymağını Walter yemektedir. Walter, eşsiz ikna yeteneği ve insan ilişkilerindeki başarısıyla Margaret'in resimlerini kendi adıyla bir marka haline getirir. Margaret bu oyuna kızının geleceği için katlanmak durumundadır.

BÜYÜK GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Adams

Krysten Ritter

Christoph Waltz

Jason Schwartzman

Terence Stamp

Danny Huston

Elisabetta Fantone

Jon Polito

Stephanie Bennett

Desiree Zurowski

Pomaika'i Brown

Julie Johnson

Andrea Bucko

Emily Fonda

Ran Wei

BÜYÜK GÖZLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Gözler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.