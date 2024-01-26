Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:46

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:46

Kaçakçı filminin yönetmen koltuğuda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Spinelli üstleniyor. Peki, Kaçakçı filminin konusu ne? Kaçakçı filminin oyuncuları kim?

KAÇAKÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

80`lerde Pablo Excobar icin pilotluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan Barry Seal aynı zamanda da CIA için çalışmaktadır. Amerika tarihindeki en büyük operasyonlardan birini yürüten Seal, CIA için silah kaçakçılığı da yapmıştır. Pilot Barry Seal'in hayatından uyarlanan filmin yönetmenliğini Doug Liman üstlenirken, başrollerinde ise Tom Cruise, Domhnall Gleeson ve Jesse Plemons yer alıyor.

KAÇAKÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Domhnall Gleeson

Jayma Mays

Jesse Plemons

Lola Kirke

Sarah Wright

Caleb Landry Jones

Connor Trinneer

Benito Martinez

Jed Rees

April Billingsley

Brandon Stacy

Justice Leak

Mickey Sumner

Bryan Michael Hall

KAÇAKÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçakçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.