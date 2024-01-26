Kaçakçı filminin konusu ne? Kaçakçı filminin oyuncuları kim?
Kaçakçı (American Made) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçakçı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçakçı filminin konusu ne? Kaçakçı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaçakçı filminin yönetmen koltuğuda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Spinelli üstleniyor. Peki, Kaçakçı filminin konusu ne? Kaçakçı filminin oyuncuları kim?
KAÇAKÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
80`lerde Pablo Excobar icin pilotluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan Barry Seal aynı zamanda da CIA için çalışmaktadır. Amerika tarihindeki en büyük operasyonlardan birini yürüten Seal, CIA için silah kaçakçılığı da yapmıştır. Pilot Barry Seal'in hayatından uyarlanan filmin yönetmenliğini Doug Liman üstlenirken, başrollerinde ise Tom Cruise, Domhnall Gleeson ve Jesse Plemons yer alıyor.
KAÇAKÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Domhnall Gleeson
Jayma Mays
Jesse Plemons
Lola Kirke
Sarah Wright
Caleb Landry Jones
Connor Trinneer
Benito Martinez
Jed Rees
April Billingsley
Brandon Stacy
Justice Leak
Mickey Sumner
Bryan Michael Hall
KAÇAKÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaçakçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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