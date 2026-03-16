Yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Delikanlı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş paylaşıyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisi SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.

DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisinin yayım tarihi henüz açıklanmadı.