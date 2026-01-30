Demir Maskeli Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Randall Wallace üstleniyor. Peki, Demir Maskeli Adam filminin konusu ne? Demir Maskeli Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Kral 14. Louis'in yönetimi altında olan Fransa hükûmeti savaşlardaki maddi kayıplar nedeniyle iflasın eşiğindedir. Kral 13. Louis'in ölümünün ardından efsanevi yardımcıları Üç Silahşorlar görevlerini bırakmış, heri biri ayrı yollara ayrılmıştır. Porthos hayatın tadını çıkarırken, Aramis hayatına rahip olarak devam etmekte, Arthos ise savaştan henüz dönen oğlu Raoul ile vakit geçirmektedir. Raoul sevdiği kadın Cristine'e evlenme teklifi etmeye karar verir ve iki aşık, D'Artagnan tarafından kutsanacakları an kralın gözü güzel Cristine'e takılır.

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio - Philippe Bourbon/King Louis XIV

Jeremy Irons - Aramis

John Malkovich - Athos

Gérard Depardieu - Porthos

Gabriel Byrne - D'Artagnan

Anne Parillaud - Queen Anne of Austria

Judith Godrèche - Christine Bellefort

Peter Sarsgaard - Raoul, Athos'un oğlu

Edward Atterton - Teğmen Andre

Hugh Laurie - Pierre, Kral XIV. Louis'in Danışmanı

David Lowe - AKral XIV. Louis'in Danışmanı

DEMİR MASKELİ ADAM FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Demir Maskeli Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.