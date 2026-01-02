Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demir Yumruklu Adam (The Man With The Iron Fists) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Demir Yumruklu Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Demir Yumruklu Adam filminin konusu ne? Demir Yumruklu Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Demir Yumruklu Adam filminin yönetmen koltuğunda RZA oturuyor. Filmin senaristliğini Eli Roth, RZA üstleniyor. Peki, Demir Yumruklu Adam filminin konusu ne? Demir Yumruklu Adam filminin oyuncuları kim? 

DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Feodal yapının hüküm sürdüğü Çin'de, bir demirci kendisini ve kasabadaki herkesi korumak için demir silahlar yapar...

DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Lucy Liu

RZA

Rick Yune

Dennis Chan

Pam Grier

DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Demir Yumruklu Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.

