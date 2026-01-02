Demir Yumruklu Adam filminin yönetmen koltuğunda RZA oturuyor. Filmin senaristliğini Eli Roth, RZA üstleniyor. Peki, Demir Yumruklu Adam filminin konusu ne? Demir Yumruklu Adam filminin oyuncuları kim?
DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Feodal yapının hüküm sürdüğü Çin'de, bir demirci kendisini ve kasabadaki herkesi korumak için demir silahlar yapar...
DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe
Lucy Liu
RZA
Rick Yune
Dennis Chan
Pam Grier
DEMİR YUMRUKLU ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Demir Yumruklu Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.