Babil filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Babil filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:36

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:36

Damien Chazelle'nin yönettiği, Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, Jean Smart, Olivia Wilde, Samara Weaving ve Katherine Waterston'ın rol aldığı "Babil" izleyiciyle buluşacak.

BABİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, 1920'li yıllarda Los Angeles'ta, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde adından söz ettiren bir aktör ile gözünü yıldız statüsüne dikmiş hırslı bir aktris adayının gözünden o dönemki Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alıyor.

BABİL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Babil filmi Türkiye'de 20 Ocak 2023'te vizyona girecek.





