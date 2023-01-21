Kahraman filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2021 yılında vizyona giren Kahraman filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kahraman filminin konusu ne? Kahraman filminin oyuncuları kim? Kahraman filminin IMDb puanı kaç?
Kahraman (A Hero), yönetmenliğini ve senaristliğini Asghar Farhadi'nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir drama filmidir.
KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, ödeyemediği bir borç sebebiyle hapiste olan Rahim'in, iki günlük izni sırasında borcu olduğu kişiyi şikayetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışmasını konu ediniyor. Rahim ödeyemediği bir borç yüzünden hapistedir. İki günlük bir izin sırasında alacaklısını, borcunun bir kısmının ödenmesine karşı şikayetini geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez.
KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Amir Jadidi
Mohsen Tanabandeh
Sahar Goldoost
Fereshteh Sadr Orafaie
Sarina Farhadi
KAHRAMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kahraman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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