Denizin Ortasında filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Rick Jaffa, Amanda Silver ve Charles Leavitt üstleniyor. Peki, Denizin Ortasında filminin konusu ne? Denizin Ortasında filminin oyuncuları kim?

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

1820 kışında, New England balina gemisi Essex kimsenin inanamayacağı bir şeyin saldırısına uğradı: Neredeyse insanlara özgü bir intikam dürtüsüne sahip, dev cüsseli bir balina. Gerçek bir deniz felaketi olan olay Herman Melville'in Moby-Dick'ine ilham kaynağı olacaktı. Ama roman hikayenin yalnızca yarısını anlattı. "In the Heart of the Sea/Denizin Ortasında" bu karşılaşmayı takip eden dehşet verici olayları konu alıyor: Geminin sağ kalan mürettebatının sınırlarını sonuna kadar zorlayan, onları akla gelemeyecek şeyler yapmaya mecbur bırakan olayları. Sarsıcı fırtınalar, açlık, panik ve umutsuzluk karşısında bu adamlar, hayatlarının değerinden yaptıkları işin ahlakına kadar, en derin inançlarını sorgulayacaklardı.

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Holland

Chris Hemsworth

Cillian Murphy

Ben Whishaw

Brendan Gleeson

Paul Anderson

Benjamin Walker

Jordi Molla

Frank Dillane

Joseph Mawle

Michelle Fairley

Jamie Michie

DENİZİN ORTASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Denizin Ortasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.