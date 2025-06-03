Güvenlik Duvarı filminin yönetmen koltuğunda Richard Loncraine oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Forte üstleniyor. Peki, Güvenlik Duvarı filminin konusu ne? Güvenlik Duvarı filminin oyuncuları kim?

GÜVENLİK DUVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir bankada üst düzey bilgisayar güvenlik uzmanı olarak çalışmakta olan Jack Stanfield’in mutlu bir evliliği vardır. Mimar eşi ve iki çocuğuyla mutlu bir hayat sürmekte olan Jack’in en büyük zaafı ailesidir. Bunu fark eden Bill Cox adlı teknoloji hastası bir soyguncu Jack’in çalıştığı bankadan büyük bir vurgun yapabilmek için aileyi rehin alır ve Jack’i belirlediği bir hesaba para transferi yapmak zorunda bırakır. Bir yandan ailesini kurtarmak için fon transferleri yapmaya başlayan Jack, öte yandan da soyguncu ve ekibini engellemek için akla hayale gelmedik yöntemlere başvuracaktır fakat karşısındaki alelade bir soyguncu değildir. Cox; Jack’in her türlü hamlesini hesaplamış, dahilik ile delilik arasında giden bir soyguncudur.

GÜVENLİK DUVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Patrick

Virginia Madsen

Jimmy Bennett

Carly Schroeder

Robert Forster

Harrison Ford

Paul Bettany

David Lewis

Mary Lynn Rajskub

GÜVENLİK DUVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güvenlik Duvarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.