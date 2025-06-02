Neşeli Hayat filminin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Neşeli Hayat filminin konusu ne? Neşeli Hayat filminin oyuncuları kim?

NEŞELİ HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Kimsenin tavuğuna kış demez, hiç kimsenin kötülüğünü düşünmez, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Ancak kendisinin hiç de "normal" olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time’ Noel Baba olarak çalışmaktadır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam, hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır...

NEŞELİ HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rıza Akın

Şahin Irmak

Bülent Emrah Parlak

Ayça Erturan

Şevket Süha Tezel

Sinan Bengier

Kadir Özdal

Eser Yenenler

NEŞELİ HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Neşeli Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.