Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim?

Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim?

25.10.2025 21:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim?

Derun filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Derun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Derun filminin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Filmin senaristliğini Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve İbrahim Varelci üstleniyor. Peki, Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim? 

DERUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Mevlana Celaleddin Rumi’ nin unutulmaz eseri Mesnevi’nin ilk hikâyesi olan ‘padişah-cariye’ kıssasından esinlenilen filmde, kendini insandan soyutlamış, Karadeniz’de tek başına yaşayan, 40 yıllık bir inzivanın kahramanı Marife’yi bu yalnızlığa hapseden, gençliğinde yaşadığı büyük aşkı ve hayal kırıklığı anlatılıyor.

DERUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hatice Aslan

Furkan Andıç

Güven Kıraç

Esra Erdemir

Furkan Kalabalık

İlgili Konular: #konusu nedir?