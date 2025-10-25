Derun filminin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Filmin senaristliğini Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve İbrahim Varelci üstleniyor. Peki, Derun filminin konusu ne? Derun filminin oyuncuları kim?

DERUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Mevlana Celaleddin Rumi’ nin unutulmaz eseri Mesnevi’nin ilk hikâyesi olan ‘padişah-cariye’ kıssasından esinlenilen filmde, kendini insandan soyutlamış, Karadeniz’de tek başına yaşayan, 40 yıllık bir inzivanın kahramanı Marife’yi bu yalnızlığa hapseden, gençliğinde yaşadığı büyük aşkı ve hayal kırıklığı anlatılıyor.

DERUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hatice Aslan

Furkan Andıç

Güven Kıraç

Esra Erdemir

Furkan Kalabalık