Dışarıda filminin yönetmen koltuğunda Quinn Lasher oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Scannell üstleniyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

DIŞARIDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Yvonne Strahovski'nin başrolünde yer aldığı korku filmi He's Out There, tatillerini geçirdikleri sakin bir göl evinde azılı bir psikopatın kendileri için hazırladığı kabustan sağ çıkmanın mücadelesini veren bir anne ve iki genç kızının hikâyesini anlatıyor.

DIŞARIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yvonne Strahovski

Justin Bruening

Abigail Pniowsky

Anna Pniowsky

Julian Bailey

Stephanie Costa

DIŞARIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dışarıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.