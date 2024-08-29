Diziler ne zaman başlayacak? Bahar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
"Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Bahar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Bahar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.
Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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