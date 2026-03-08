Doktor: Başka Hayatta dizisinin 1. bölümü diziseverler tarafından bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme alıyor. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Terra Hastanesi’nin önde gelen hekimlerinden Prof. Dr. İnan Kural , uğradığı silahlı saldırının ardından geçirdiği ameliyat sonrasında son 12 yıla dair tüm anılarını kaybeder. Geçmişiyle bugünü arasında bağ kuramayan İnan, artık kendisine yabancılaşmış bir hayatın içinde uyanır. Yıllar sonra hayatına girip sevmeyi öğrendiği Elif’i hatırlamazken, eski eşine duyduğu duygular sanki hiç kaybolmamış gibidir.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Çelikkol

Sıla Türkoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Bertan Asllani

Ferit Aktuğ

Esra Akkaya

Eylül Tumbar

Yasemin Yazıcı

Merve Bulut

Berk Özgür

Özge O’Neill Sarımola

Aysun Demir

Nurhayat Boz

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doktor: Başka Hayatta dizisi 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.