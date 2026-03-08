Doktor: Başka Hayatta dizisinin 1. bölümü diziseverler tarafından bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme alıyor. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Terra Hastanesi’nin önde gelen hekimlerinden Prof. Dr. İnan Kural , uğradığı silahlı saldırının ardından geçirdiği ameliyat sonrasında son 12 yıla dair tüm anılarını kaybeder. Geçmişiyle bugünü arasında bağ kuramayan İnan, artık kendisine yabancılaşmış bir hayatın içinde uyanır. Yıllar sonra hayatına girip sevmeyi öğrendiği Elif’i hatırlamazken, eski eşine duyduğu duygular sanki hiç kaybolmamış gibidir.
DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
İbrahim Çelikkol
Sıla Türkoğlu
Şebnem Hassanisoughi
Bertan Asllani
Ferit Aktuğ
Esra Akkaya
Eylül Tumbar
Yasemin Yazıcı
Merve Bulut
Berk Özgür
Özge O’Neill Sarımola
Aysun Demir
Nurhayat Boz
DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Doktor: Başka Hayatta dizisi 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.