Dram ve mizah bir arada: En iyi 5 trajikomik film

Bazı filmler vardır ki izlerken hem güldürür hem de içimizi burkar. Mizah ile dramı ustalıkla harmanlayan trajikomik yapımlar, hayatın gerçekliğini en etkileyici şekilde yansıtır. İşte kahkaha ile hüznü aynı karede buluşturan en iyi 5 film…

1. BİG FİSH – IMDB: 8

William Bloom, babasını kanserden kaybetmek üzere olduğu için aile evine geri dönmeye karar verir. Babasının ilginç yaşantısını daha yakından öğrenmek isteyen Bloom, onunla ilgili parçaları bir bir birleştirmeye başlar.

2. LİTTLE MİSS SUNSHİNE – IMDB: 7.8

Hoover ailesi, uzaktan bakıldığında oldukça sıradan ve modern bir Amerikan ailesidir. Ancak içeride birbirine oldukça zıt üyelere sahip olan bu aile, şişman kızları Olive’in ülkenin bir ucundaki güzellik yarışmasına katılmak istemesi üzerine eski bir minibüse atlayarak yola çıkar.

3. PUNCH-DRUNK LOVE – IMDB: 7.3

Barry Egan, 7 tane çekilmez kız kardeşiyle yaşayan ve hayatındaki bütün boşlukları işiyle dodurmaya çalışan kendi halinde bir genç adamdır. Kadınlar konusunda doğuştan yeteneksiz olan Egan, günün birinde bir kadınla tanışır. Aralarında yavaş yavaş bir şeyler filizlenmeye başlar...

4. LE SCAPHANDRE ET LE PAPİLLON – IMDB: 8

43 yaşındaki Jean-Dominique Bauby, üç hafta süren koma halinden sonra gözlerini açmıştır. Bu mucizevi uyanış doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır çünkü Bauby fiziksel olarak hiçbir eylemi yerine getiremiyorken, beyin bölgesinde hiçbir sorun çıkmaz ve izleyici bu andan itibaren Bauby'nin iç sesiyle olaylara tanıklık etmeye başlar. Tek kontrol edebildiği organı sol göz kapağı olan adam bir mucizeye daha imza atarak insanlarla göz hareketiyle anlaşmaya, dahası hayat hikayesini anlatacağı kitabını yazmaya başlar.

Ünlü Fransız magazin dergisi Elle'de yazarlık ve editörlük yapan Jean-Dominique Bauby'nin gerçek hayatını anlattığı otobiyografik kitabından uyarlanan film Akademi Ödülleri de dahil yılın önemli ödül törenlerinde hak ettiği yeri bulmuştur.

5. WİTHNAİL & I – IMDB: 7.7

1969 yılında Londra’da yaşayan ve aktörlük yapan iki gencin hayatlarını ve talihsiz maceralarını konu ediniyor. Çok yakın arkadaş olan Withnail ve Marwood, fazlasıyla tembel ve keyfine düşkün iki gençtir. Kenar mahallelerde yaşayan bu ikili, başlarını beladan kurtarmak için bir süre Withnail’in amcasının kır evinde yaşamaya karar verir.