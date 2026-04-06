Yıldız oyuncular Zendaya ve Robert Pattinson'ı bir araya getiren "Drama" filminin konusu merak ediliyor. Peki, Drama filminin konusu nedir? Drama filminin oyuncuları kimler?

DRAMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Drama, düğünleri yaklaşan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Emma Harwood ve Charlie Thompson, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir çifttir. Londra’da müze müdürü olarak çalışan Charlie ile Amerika’nın güneyinden gelen kitapçı Emma, hem derin bir aşkla bağlıdır hem de evlilik hazırlığındadır. Düğünlerine sayılı günler kalmıştır. Ancak beklenmedik bir gelişme, tüm planlarını altüst eder. Yaklaşan törenin gölgesinde ortaya çıkan gerçekler, ikisini de ilişkilerini yeniden sorgulamaya zorlar. Aşkları güçlüdür, fakat artık yüzleşmeleri gereken soru şudur: Birlikte kurdukları gelecek, gerçekten düşündükleri kadar sağlam mı?

DRAMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrolleri Zendaya ve Robert Pattinson paylaşırken, kadroda Alana Haim, Mamoudou Athie ve Hailey Gates gibi isimler yer almaktadır.