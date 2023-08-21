Düğüm Salonu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:15

Düğüm Salonu filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Şahin Irmak üstleniyor. Peki, Düğüm Salonu filminin konusu ne? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kim?

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Eskiden birlikte olmuş, ancak yollarını ayırma kararı alarak başka insanlarla tamamen farklı hayatlar kurmanın eşiğine gelmiş Serkan (Şahin Irmak) ve Hülya (İrem Sak), müthiş bir tesadüf sonucu aynı gün yanyana düğün salonlarında evlenmek üzere tarih almışlardır. Ancak bu durumda 2 düğünün birbirine girmesi ve işlerin çığrından çıkması kaçınılmazdır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahin Irmak

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Onur Buldu

Duygu Yetiş

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Gazanfer Ündüz

Beyti Engin

Toprak Sağlam

Güneş Hayat

Murat Karasu

Hakan Bulut

Hakan Akın

Nilgün Belgün

Bilge Şen

Salih Kalyon

Evren Duyal

Doğancan Sarıkaya

Burcu Altın

Hayko Cepkin

DÜĞÜM SALONU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi, İzmir'in ilçesi Buca'da çekildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düğüm Salonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.