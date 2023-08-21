Düğüm Salonu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?
Düğüm Salonu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düğüm Salonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düğüm Salonu filminin konusu ne? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Düğüm Salonu filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Şahin Irmak üstleniyor. Peki, Düğüm Salonu filminin konusu ne? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kim?
DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Eskiden birlikte olmuş, ancak yollarını ayırma kararı alarak başka insanlarla tamamen farklı hayatlar kurmanın eşiğine gelmiş Serkan (Şahin Irmak) ve Hülya (İrem Sak), müthiş bir tesadüf sonucu aynı gün yanyana düğün salonlarında evlenmek üzere tarih almışlardır. Ancak bu durumda 2 düğünün birbirine girmesi ve işlerin çığrından çıkması kaçınılmazdır.
DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şahin Irmak
İrem Sak
Gonca Vuslateri
Emre Karayel
Onur Buldu
Duygu Yetiş
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Gazanfer Ündüz
Beyti Engin
Toprak Sağlam
Güneş Hayat
Murat Karasu
Hakan Bulut
Hakan Akın
Nilgün Belgün
Bilge Şen
Salih Kalyon
Evren Duyal
Doğancan Sarıkaya
Burcu Altın
Hayko Cepkin
DÜĞÜM SALONU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Düğüm Salonu filmi, İzmir'in ilçesi Buca'da çekildi.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Düğüm Salonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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