Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 20.08.2023 - 12:49

Karateci Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturuyor. Senaristliğini Christopher Murphey, Robert Mark Kamen üstleniyor. Peki, Karateci Çocuk filminin konusu ne? Karateci Çocuk filminin oyuncuları kim?

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin'e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre'ye düşman olur. Dre'nin, tamirci Bay Han'dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre'ye ustası olduğu, sükûnetle ilgili spor Kung fu'yu öğretir.

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jaden Smith

Jackie Chan

Taraji P. Henson

Wenwen Han

Rongguang Yu

KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Karateci Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.