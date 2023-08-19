Altına Hücum filminin konusu ne? Altına Hücum filminin oyuncuları kim?
Altına Hücum filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Altına Hücum filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Altına Hücum filminin konusu ne? Altına Hücum filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Altına Hücum filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Peki, Altına Hücum filminin konusu ne? Altına Hücum filminin oyuncuları kim?
ALTINA HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir. Ama Sonay Osman’ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut’u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.
ALTINA HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Toygan Avanoğlu
Serenay Aktaş
Ali Rıza Tanyeli
Orçun Kaptan
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