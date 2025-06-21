Dünyadan Mesajlar filminin yönetmen koltuğunda Dave Green oturuyor. Filmin senaristliğini Henry Gayden, Andrew Panay üstleniyor. Peki, Dünyadan Mesajlar filminin konusu ne? Dünyadan Mesajlar filminin oyuncuları kim?

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahalledeki inşaatın başlamasıyla, üç kafadar, Tuck, Munch ve Alex, cep telefonlarından değişik sinyaller almaya başlarlar. Daha büyük bir şeylerin olacağından şüphelenen çocuklar, sinyalin kaynağını araştırıp bulurlar. Bu macera onların dünyadan olmayan bir yaşam formu keşfetmelerine neden olur, bu keşif çocukların tüm hayatını değiştirmek üzeredir.

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Teo Halm

Ella Wahlestedt

Jason Gray-Stanford

Cassius Willis

Drake Kemper

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyadan Mesajlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.