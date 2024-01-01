Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:42

Güncelleme: 01.01.2024 - 18:42

Korkunç Salgın filminin yönetmen koltuğunda Adam Mason oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Boyes ve Adam Mason üstleniyor. Peki, Korkunç Salgın filminin konusu ne? Korkunç Salgın filminin oyuncuları kim?

KORKUNÇ SALGIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Songbird, COVID-19 pandemisine dayanan 2020 yapımı bir Amerikan distopik bilim kurgu gerilim filmidir.

KORKUNÇ SALGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

KJ Apa - Nico Price

Sofia Carson - Sara Garcia

Craig Robinson - Lester

Peter Stormare - Emmett Harland

Alexandra Daddario - May

Demi Moore - Piper Griffin

Paul Walter Hauser - Michael Dozer

Bradley Whitford - William Griffin

Lia McHugh - Emma Griffin

Elpidia Carrillo - Lita Garcia

Michole Briana White - Alice

KORKUNÇ SALGIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korkunç Salgın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.