Korkunç Salgın filminin konusu ne? Korkunç Salgın filminin oyuncuları kim?
Korkunç Salgın (Songbird) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korkunç Salgın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Korkunç Salgın filminin konusu ne? Korkunç Salgın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Korkunç Salgın filminin yönetmen koltuğunda Adam Mason oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Boyes ve Adam Mason üstleniyor. Peki, Korkunç Salgın filminin konusu ne? Korkunç Salgın filminin oyuncuları kim?
KORKUNÇ SALGIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Songbird, COVID-19 pandemisine dayanan 2020 yapımı bir Amerikan distopik bilim kurgu gerilim filmidir.
KORKUNÇ SALGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
KJ Apa - Nico Price
Sofia Carson - Sara Garcia
Craig Robinson - Lester
Peter Stormare - Emmett Harland
Alexandra Daddario - May
Demi Moore - Piper Griffin
Paul Walter Hauser - Michael Dozer
Bradley Whitford - William Griffin
Lia McHugh - Emma Griffin
Elpidia Carrillo - Lita Garcia
Michole Briana White - Alice
KORKUNÇ SALGIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Korkunç Salgın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.
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