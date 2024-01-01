Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:35

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:35

Hızlı Çıkış filminin yönetmen koltuğunda Scott Ziehl oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Stokes üstleniyor. Peki, Hızlı Çıkış filminin konusu ne? Hızlı Çıkış filminin oyuncuları kim?

HIZLI ÇIKIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Otobüsle Texas yolculuğuna çıkan bir grup yolcuya yolda saldıran göçebe motorlu serserilerin yaşattığı korku dolu dakikalar ve 2 grubun amansız savaşlarını konu alan aksiyon ve gerilim filmi.

HIZLI ÇIKIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Desmond Harrington - Sam Cutter

Fred Ward - Sergeant Archie Sparks

Alice Greczyn - Annabel Drake

Gregory Jbara - Jerry Yarbro

Asante Jones - Tom Jasper

Julie Mond - Merideth Cole

David Rees Snell - Danny Gunn

Kelli Dawn Hancock - Desiree

Nick Sowell - Duke

Denise Lee - Louella Burton

Roy Samuelson - Vic Towbridge

Wally White - Walter Lindley

HIZLI ÇIKIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı Çıkış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.