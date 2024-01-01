Hızlı Çıkış filminin konusu ne? Hızlı Çıkış filminin oyuncuları kim?
Hızlı Çıkış (Exit Speed) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı Çıkış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı Çıkış filminin konusu ne? Hızlı Çıkış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hızlı Çıkış filminin yönetmen koltuğunda Scott Ziehl oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Stokes üstleniyor. Peki, Hızlı Çıkış filminin konusu ne? Hızlı Çıkış filminin oyuncuları kim?
HIZLI ÇIKIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Otobüsle Texas yolculuğuna çıkan bir grup yolcuya yolda saldıran göçebe motorlu serserilerin yaşattığı korku dolu dakikalar ve 2 grubun amansız savaşlarını konu alan aksiyon ve gerilim filmi.
HIZLI ÇIKIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Desmond Harrington - Sam Cutter
Fred Ward - Sergeant Archie Sparks
Alice Greczyn - Annabel Drake
Gregory Jbara - Jerry Yarbro
Asante Jones - Tom Jasper
Julie Mond - Merideth Cole
David Rees Snell - Danny Gunn
Kelli Dawn Hancock - Desiree
Nick Sowell - Duke
Denise Lee - Louella Burton
Roy Samuelson - Vic Towbridge
Wally White - Walter Lindley
HIZLI ÇIKIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hızlı Çıkış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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