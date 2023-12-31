Yayınlanma: 31.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 31.12.2023 - 15:57

Fatman filminin yönetmenliğini ve senaristliği Eshom Nelms ve Ian Nelms üstleniyor. Peki, Fatman filminin konusu ne? Fatman filminin oyuncuları kim?

FATMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Santa'nın ardına kiralık katil takan 12 yaşında bir çocuk vardır. Bu sırada Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele ediyordur. 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında hediye olarak sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Çocuk, Skinnyman isimli keskin nişancıyı Santa'nın peşine takar.

FATMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Walton Goggins

Marianne Jean-Baptiste

Chance Hurstfield

Shaun Benson

Paulino Nunes

FATMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fatman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.