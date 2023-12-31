Fatman filminin konusu ne? Fatman filminin oyuncuları kim?
Fatman filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fatman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fatman filminin konusu ne? Fatman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fatman filminin yönetmenliğini ve senaristliği Eshom Nelms ve Ian Nelms üstleniyor. Peki, Fatman filminin konusu ne? Fatman filminin oyuncuları kim?
FATMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Santa'nın ardına kiralık katil takan 12 yaşında bir çocuk vardır. Bu sırada Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele ediyordur. 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında hediye olarak sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Çocuk, Skinnyman isimli keskin nişancıyı Santa'nın peşine takar.
FATMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Walton Goggins
Marianne Jean-Baptiste
Chance Hurstfield
Shaun Benson
Paulino Nunes
FATMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fatman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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