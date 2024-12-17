Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?
Saygın Vatandaş (Distinguished Citize) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saygın Vatandaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Saygın Vatandaş filminin yönetmen koltuğunda Mariano Cohn, Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Nobel edebiyat ödülü sahibi Bay Mantovani, tüm dünyadaki büyük ve prestijli ödülleri reddederek romanlarında ona ilham kaynağı olan Arjantin'i, büyüdüğü şehri ziyaret etmeye karar verir. Daha sonra bu fikrin hayatında verdiği en kötü fikir olduğunu fark etmeye başlayacaktır. Romanlardaki karakterler gerçekse beklenmediği beklemek gerekir!
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oscar Martinez - Daniel Mantovani
Dady Brieva - Antonio
Andrea Frigerio - Irene
Nora Navas - Nuria
Manuel Vicente - Intendente
Belén Chavanne - Julia
Marcelo D'Andrea - Florencio Romero
Gustavo Garzón - Gerardo Palacios
Julián Larquier Tellarini - Conserje
Nicolás de Tracy - Roque
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Saygın Vatandaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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