Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:31

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:31

Saygın Vatandaş filminin yönetmen koltuğunda Mariano Cohn, Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Nobel edebiyat ödülü sahibi Bay Mantovani, tüm dünyadaki büyük ve prestijli ödülleri reddederek romanlarında ona ilham kaynağı olan Arjantin'i, büyüdüğü şehri ziyaret etmeye karar verir. Daha sonra bu fikrin hayatında verdiği en kötü fikir olduğunu fark etmeye başlayacaktır. Romanlardaki karakterler gerçekse beklenmediği beklemek gerekir!

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oscar Martinez - Daniel Mantovani

Dady Brieva - Antonio

Andrea Frigerio - Irene

Nora Navas - Nuria

Manuel Vicente - Intendente

Belén Chavanne - Julia

Marcelo D'Andrea - Florencio Romero

Gustavo Garzón - Gerardo Palacios

Julián Larquier Tellarini - Conserje

Nicolás de Tracy - Roque

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saygın Vatandaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.