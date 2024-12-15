Yayınlanma: 15.12.2024 - 15:32

Güncelleme: 15.12.2024 - 15:32

Yolo filminin yönetmen koltuğunda Ling Jia oturuyor. Filmin senaristliğini Ling Jia, Yu Bu üstleniyor. Peki, Yolo filminin konusu ne? Yolo filminin oyuncuları kim?

YOLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardı bir şey yapmadan evinde oturan Le Ying, eğitimini tamamladıktan ve bir süre çalıştıktan sonra toplumdan uzaklaşmaya ve kendisini sosyal çevrelerden soyutlamaya karar verir. Le Ying, bunun kendisiyle barışmanın en iyi yolu olduğuna inanır. Bir gün, kaderin birkaç darbesinden sonra hayatını farklı bir şekilde yaşamaya başlar. Dış dünyaya ihtiyatlı bir şekilde adım atan Le Ying, boks antrenörü Hao Kun ile tanışır. Tam hayatının olumlu bir dönemeçte olacağını düşündüğü sırada, peşinden gelen zorluklar hayallerinin çok ötesindedir ve hareketli hayatı daha yeni başlamaktadır.

YOLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ling Jia - Le Ying

Jiayin Lei - Hao Kun

Xiaofei Zhang - Le Dan

Zi Yang - Dou Dou

Yi Sha - Liang

Shan Qiao - Shan Zi

Xueqin Li - Li Li

Li Ma - Ma Chunli

Xiang Wei - Wei Dongfeng

YOLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yolo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.