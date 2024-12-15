Yolo filminin konusu ne? Yolo filminin oyuncuları kim?

Yolo filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yolo filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yolo filminin konusu ne? Yolo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Yolo filminin konusu ne? Yolo filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 15:32

Yolo filminin yönetmen koltuğunda Ling Jia oturuyor. Filmin senaristliğini Ling Jia, Yu Bu üstleniyor. Peki, Yolo filminin konusu ne? Yolo filminin oyuncuları kim? 

YOLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardı bir şey yapmadan evinde oturan Le Ying, eğitimini tamamladıktan ve bir süre çalıştıktan sonra toplumdan uzaklaşmaya ve kendisini sosyal çevrelerden soyutlamaya karar verir. Le Ying, bunun kendisiyle barışmanın en iyi yolu olduğuna inanır. Bir gün, kaderin birkaç darbesinden sonra hayatını farklı bir şekilde yaşamaya başlar. Dış dünyaya ihtiyatlı bir şekilde adım atan Le Ying, boks antrenörü Hao Kun ile tanışır. Tam hayatının olumlu bir dönemeçte olacağını düşündüğü sırada, peşinden gelen zorluklar hayallerinin çok ötesindedir ve hareketli hayatı daha yeni başlamaktadır.

YOLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ling Jia - Le Ying

Jiayin Lei - Hao Kun

Xiaofei Zhang - Le Dan

Zi Yang - Dou Dou

Yi Sha - Liang

Shan Qiao - Shan Zi

Xueqin Li - Li Li

Li Ma - Ma Chunli

Xiang Wei - Wei Dongfeng

YOLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yolo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin oyuncuları kim?

Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin oyuncuları kim?
Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim?

Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim?
Aşkı Hatırla dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşkı Hatırla dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Aşkı Hatırla dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşkı Hatırla dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler