Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin konusu nedir? Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Yüzyıllık Yalnızlık dizisi izleyicilerle buluştu. Gabriel García Márquez’in ünlü romanından uyarlanan yapım Netflix’te yayına girdi. Peki, Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin konusu nedir? Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Yüzyıllık Yalnızlık dizisi 8 bölümden oluşan ilk kısmı ile 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Netflix platformunda yayına girdi. Peki, Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin konusu nedir? Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir?
Gabriel Garcia Marquez'in çocukluk yıllarında yaşadıklarından esinlendiği eserde Buendia Ailesi'nin 6 kuşak boyunca yaşadıklarına şahitlik edeceğiz. Latin Amerika sokaklarında geçen bir asırlık hikayede çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara, bir halkın yeniden doğuşuna ve yok oluşuna; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, öldükten sonra dirilenlerin, toprak yiyen kızın, dev karıncaların yer aldığı renkli dünyadan tanıklık edeceğiz. Efsanevi Macondo kasabasında, Buendía ailesi bir lanet, delilik ve imkansız bir aşkla karşı karşıya iken çıkamadıkları kısır döngüleri izleyeceğiz!
Marquez'in büyülü gerçekçilik ögelerinin yer aldığı ölümsüz eserinde sanattan cinselliğe, aşktan yalnızlığa, yıkımdan yeniden varoluşa, yaşamın tüm renklerini göreceğiz!
Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Claudio Cataño - Colonel Aureliano Buendía
Ella Becerra - Petronila
Santiago Vasquez - Aureliano Buendía
Moreno Borja - Melquiades
Leonardo Soto - José Arcadio
Marco González - Jose Arcadio Buendía
Jerónimo Barón
Carlos Suárez - Úrsula Iguarán
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