Yayınlanma: 15.12.2024 - 22:16

Güncelleme: 15.12.2024 - 22:16

Yüzyıllık Yalnızlık dizisi 8 bölümden oluşan ilk kısmı ile 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Netflix platformunda yayına girdi. Peki, Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin konusu nedir? Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir?

Gabriel Garcia Marquez'in çocukluk yıllarında yaşadıklarından esinlendiği eserde Buendia Ailesi'nin 6 kuşak boyunca yaşadıklarına şahitlik edeceğiz. Latin Amerika sokaklarında geçen bir asırlık hikayede çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara, bir halkın yeniden doğuşuna ve yok oluşuna; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, öldükten sonra dirilenlerin, toprak yiyen kızın, dev karıncaların yer aldığı renkli dünyadan tanıklık edeceğiz. Efsanevi Macondo kasabasında, Buendía ailesi bir lanet, delilik ve imkansız bir aşkla karşı karşıya iken çıkamadıkları kısır döngüleri izleyeceğiz!

Marquez'in büyülü gerçekçilik ögelerinin yer aldığı ölümsüz eserinde sanattan cinselliğe, aşktan yalnızlığa, yıkımdan yeniden varoluşa, yaşamın tüm renklerini göreceğiz!

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Claudio Cataño - Colonel Aureliano Buendía

Ella Becerra - Petronila

Santiago Vasquez - Aureliano Buendía

Moreno Borja - Melquiades

Leonardo Soto - José Arcadio

Marco González - Jose Arcadio Buendía

Jerónimo Barón

Carlos Suárez - Úrsula Iguarán