Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:07

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:07

TRT'nin dijital platformu Tabii, yeni dizi Gassal'ı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrolde oyuncu Ahmet Kural’ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Ankara ve İstanbul'da bilboardlarda görülen 'Ölünce beni kim yıkayacak' tanıtımının ardından dizinin konusu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ölünce beni kim yıkayacak: Gassal dizisinin konusu nedir? Gassal dizisinin oyuncuları kimler?

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU

Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

GASSAL DİZİSİNİN YÖNETMENİ KİM?

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri tamamlandı.

Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalin maceralarını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

GASSAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural

Sibel Aytan

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Serkan Ercan