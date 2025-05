Bay & Bayan Smith filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Kinberg üstleniyor. Peki, Bay & Bayan Smith filminin konusu ne? Bay & Bayan Smith filminin oyuncuları kim?

BAY & BAYAN SMITH FİLMİNİN KONUSU NE?

John(Brad Pitt) ve Jane Smith(Angelina Jolie), renksiz bir evlilik süren sıradan bir şehirli çifttir. Ama her ikisi de diğerinin öğrenmek için cinayet işleyebileceği bir sır gizlemektedir: Mr. and Mrs. Smith, yüksek ücretli, olağanüstü verimlilikte kiralık katildirler ve rakip kurumlar için çalışmaktadırlar.Mr. and Mrs. Smith, birbirlerini öldürmek için kiralandıklarında evliliklerinde yeni bir heyecan kaynağı bulurlar ve eğlence başlar... Mr. and Mrs. Smith, ölümcül yeteneklerini ortaya koyup evliliklerini müthiş bir sınava soktuklarında sonuç muhteşem bir macera yapıtına dönüşür.

BAY & BAYAN SMITH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Vince Vaughn

Angelina Jolie

Kerry Washington

Mark Ivanir

Jennifer Morrison

BAY & BAYAN SMITH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bay & Bayan Smith filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.