Elveda Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2019 yılında vizyona giren Elveda Oğlum filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Elveda Oğlum filminin konusu ne? Elveda Oğlum filminin oyuncuları kim? Elveda Oğlum filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:00
Elveda Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Elveda Oğlum (Di jiu tianchang), yönetmenliğini üstlenen Wang Xiaoshuai'nin, senaristliğinde Mei Ah'la birlikte çalıştığı, 2019 yapımlı bir dram filmdir.

ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, iki evli çift, 1980'lerden günümüze Çin'de meydana gelen büyük sosyal ve ekonomik değişimlere uyum sağlar.

ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Wang Jingchun

Yong Mei

Qi Xi

Roy Wang

Du Jiang

Ai Liya

Xu Cheng

Li Jingjing

Zhao Yanguozhang

ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Elveda Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.


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