Elveda Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Elveda Oğlum filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Elveda Oğlum filminin konusu ne? Elveda Oğlum filminin oyuncuları kim? Elveda Oğlum filminin IMDb puanı kaç?
Elveda Oğlum (Di jiu tianchang), yönetmenliğini üstlenen Wang Xiaoshuai'nin, senaristliğinde Mei Ah'la birlikte çalıştığı, 2019 yapımlı bir dram filmdir.
ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, iki evli çift, 1980'lerden günümüze Çin'de meydana gelen büyük sosyal ve ekonomik değişimlere uyum sağlar.
ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Wang Jingchun
Yong Mei
Qi Xi
Roy Wang
Du Jiang
Ai Liya
Xu Cheng
Li Jingjing
Zhao Yanguozhang
ELVEDA OĞLUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Elveda Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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