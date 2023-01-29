JFK: Kapanmayan Dava filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2021 yılında vizyona giren JFK: Kapanmayan Dava filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, JFK: Kapanmayan Dava filminin konusu ne? JFK: Kapanmayan Dava filminin oyuncuları kim? JFK: Kapanmayan Dava filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:00
JFK: Kapanmayan Dava filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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JFK: Kapanmayan Dava (JFK Revisited: Through the Looking Glass), yönetmenliğini Oliver Stone, senaristliğini James DiEugenio'nun üstlendiği, 2021 yapımlı bir belgesel filmdir.

JFK: KAPANMAYAN DAVA FİLMİNİN KONUSU NE?

Belgesel film, Başkan Kennedy suikastının detaylarına ışık tutar. Belgesel yapım, Başkan Kennedy'nin suikastıyla ilgili gizliliği kaldırılmış dosyaların ortaya çıkmasıyla, 1963 yılında gerçekte ne olduğunu mercek altına alıyor. 

JFK: KAPANMAYAN DAVA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John F. Kennedy

Walter Cronkite

Malcolm Kilduff

JFK: KAPANMAYAN DAVA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

JFK: Kapanmayan Dava filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.


Film yabancı film Belgesel

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