Epik serinin son filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan yeni fragman

Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:24

Güncelleme: 12.02.2024 - 15:24

20th Century Studios imzalı seri ‘Maymunlar Cehennemi’nin son filmi ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ın yeni fragmanı Super Bowl arasında tüm dünya ile paylaşıldı. 10 Mayıs’ta vizyona girecek filmde seyirciler sadece maymunlar ile insanlar arasındaki destansı mücadeleyi değil, maymunlar arasındaki savaşa da soluksuz tanıklık edecekler.

Bu sene 58’incisi düzenlenen Super Bowl, senenin en merakla beklenen filmlerinden ilk ve yeni görüntüleri paylaştı. Bunlardan biri de 10 Mayıs’ta beyazperdede izlenebilecek ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filmi oldu.

Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Sezar’ın saltanatının birkaç nesil sonrasında geçen ve maymunların hakim tür olduğu, insanların ise gölgelerde yaşamaya itildiği evrensel, destansı seriye yeni bir soluk getiriyor. Yeni acımasız maymun lideri, imparatorluğunu kurarken; genç bir maymun, geçmiş hakkında bildiklerini sorgulayacağı zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak.

1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen ‘Maymunlar Cehennemi’nin yeni filminin senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison kaleme alırken başrollerini ise Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy paylaşıyor.

10 Mayıs’ta büyük bir ölüm kalım savaşının görsel efekt ve aksiyon harikası sahnelerle sinemaseverlere sunacak olan, IMAX formatında da izlenebilecek ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, serinin takipçilerine seyir zevki yüksek birkaç saat yaşatacak.