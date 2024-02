Komik film önerileri! Pazar gününü evde geçireceklere komedi filmi önerileri

Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:15

Pazar günleri genellikle dinlenmek ve gevşemek için harika bir fırsat sunar, ancak bazen evde sıkılabileceğimiz olur. Neyse ki, komedi filmleri bu anlarda kurtarıcı olabilir! Sizi gülmekten kırıp geçirecek, keyif dolu bir pazar günü için hazırladığımız bu film önerileri, kahkahalarla dolu bir deneyim vaat ediyor. Arkanıza yaslanın, atıştırmalıklarınızı hazırlayın ve bu komik maceralara hazır olun!

Monty Python ve Kutsal Kase

Efsanevi İngiliz komedi ekibi Monty Python’ın çoğu eleştirmen tarafından en iyi filmi olarak nitelendirilen Monty Python Ve Kutsal Kase, Ortaça İngiltere’sinde geçen bir absürd komedi. Filmde Kral Arthur ve Şövalyelerinin kutsal kaseyi bulmak için görevlendirilmeleri ile başlayan bir hikaye anlatılıyor. İngiliz mizahının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen bu filmin günümüzde de insanlar üzerindeki güldürme etkisi devam ediyor.

Zombilerin Şafağı

Simon Pegg’in komedi dehasını gösteren filmlerden bir tanesi olan Shaun of the Dead, bir zombi filmi olan Dawn Of The Dead’den ilham alan bir parodi filmi olarak nitelendirilebilir. Shaun, hayatın sıradan zorlukları ile başa çıkması gerektiğini fark ettiği anda başlayan zombi salgını ile uğraşırken bir yandan da ailesini ve geri kazanamya çalıştığı kız arkadaşını korumaya çalışmaktadır. Ancak oldukça sıradan bir insan olan Shaun zombi istilasına da sıradan bir sorunmuş gibi yaklaşmaktadır. Sahun Of The Dead 2000’ler İngiliz komedileri denince akla gelen ilk yapımlardan bir tanesi olma özelliğini taşıyor.

Genç Frankenstein

Komedi sinemasının efsanevi ismi Mel Brooks’un en iyi filmi olarak kabul edilen Young Frankenstein, komedi filmleri denince eleştirmenlerin favorisi olmasıyla ünlü bir yapım. Filmin konusu da oldukça ilginç: ünlü Dr. Frankenstein’ın Amerikalı torunu büyükbabasının deli olmadığını kanıtlamak istemektedir. Genç Frankenstein Transilvanya’da katıldığı bir davette bir daha unutamayacağı şoke edici bilgiler edinecektir...

Harry Sally ile Tanışınca

Aynı Üniversitede okumuş olan Harry ve Sally ancak mezun olduktan sonra bir yolculuk sırasında tesadüf eseri tanışır. Bu yolculuk sırasında kadın erkek ilişkilerini elen alan çiftimiz, kadın ve erkeğin sadece arkadaş kalamayacağı sonucuna varır. Yolculuktan sonra New York’ta kendi hayatlarına devam eden Harry’nin eşi ile, Sally’nin de sevgilisi ile ilişkileri son bulur. Artık Harry ve Sally birbirilerine ihtiyaç duydukları halde birbirlerine aşık olmamaya çalışacaklardır.

Çok Fena

Superbad, 21. Yüzyıla ait yapılmış en komik ergen komedilerinden bir tanesi olma özelliğine sahip. Oyuncu kadrosunun popülerlik oranını bir anda yükselten filmde aslında birçok filmde işlenen bir konu işleniyor: Bir grup popüler olmayan ‘’ezik’’ liselinin havalı olma ve kız tavlama çabaları. Ne var ki Judd Apatow’un kendine has mizah dili ve Seth Rogen ile Evan Goldberg’ün mizah yönü güçlü kalemleri ile ortaya çıkan yapım, kendi hayran kitlesini oluşturup yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Liseli Polisler

Channing Tatum ve Jonah Hill bu filmde beklenmedik bir ikiliyi canlandırarak ilginç bir başrol paylaşımına imza atmışlardı. Filmin oyuncu kadrosunda Ice Cube’un olması da 21 Jump Street’in kendini gerektiğinden fazla ciddiye almadığının göstergelerinden sadece bir tanesiydi. Sonuçta bir uyuşturucu çetesini çökertmek amacıyla liseye geri dönmek zorunda kalan iki polisin ciddiye alınacak pek bir yanı yok ancak gülmekten kırıp geçiren bir yapım olduğun teyit edebiliriz.

3 Ahmak

Hindistan’ın en ünlü sinema yıldızlarında Aamir Khan’ı kadrosunda barındıran bu komedi filmi, Khan’ın kariyerinde de önemli bir basamak olma özelliği taşıyor. Hindistan yapımı olan bu filmde ülkenin prestijli üniversitelerinden birinde okuyan arkadaşların hayatı konu alınıyor. İçinde bulunduğu, öğrencileri birbiriyle yarışmaya zorlayan sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın iki arkadaşı filmin ana karakterleri. ‘3 Ahmak’ bir komedi filmi olmasıyla beraber eleştirel bir yaklaşıma da sahip.

Ayı Teddy

Family Guy yapımcısı Seth MacFarlane’in komediseverlere armağanı olan bu yapımda başrol Mark Wahlberg’ün. John küçüklüğünde dilediği bir dilerğin gerçekleşmesi üzerine canlanan oyuncak ayıcığı ile uzun süredir bir aile gibi yaşamaktadır. Ancak ilişkisi ciddiye gittiği zaman Ted’in de evden ayrılma vaktinin geldiği ortaya çıkar.