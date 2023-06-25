Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımlarda futbol oynadı?

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'yi renklerine bağladı. Peki, Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 22:51
Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımlarda futbol oynadı?
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Devre arasından itibaren yaptığı transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan kulüplerine eklenen son isim Kalidou Koulibaly oldu. İngiliz ekip Chelsea'de istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Koulibaly, kariyerine Al-Hilal takımında devam edecek. Kalidou Koulibaly'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KALİDOU KOULİBALY KİMDİR?

Kalidou Koulibaly, 20 Haziran 1991'de Fransa'da doğdu. Kariyerinin ilk profesyonel resmi maçına 2010-11 sezonunda, 20 Ağustos 2010 tarihinde Metz forması ile Ligue 2'de çıkmıştır. Aynı sezon 19 lig maçına çıkıp 1 gol attı.

Koulibaly, 2011-12 sezonunda 22 tanesi ligde olmak üzere 23 resmi maça çıktı. Ayrıca 2 Aralık 2011 tarihinde Monaco'ya karşı oynadığı maçta ilk defa kaptan olarak sahaya çıktı

Koulibaly, 1 Temmuz 2012'de 1.30 milyon Euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Oynadığı 2 sezonda 52 tanesi lig olmak üzere 92 resmi maça çıktı. Ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçına da Genk forması altında çıktı.

Koulibaly, 1 Temmuz 2014'te 7.75 milyon Euro karşılığında Napoli'ye, 16 Temmuz 2022'de 38 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Milli takımın alt yaş gruplarında Fransa'yı tercih etmiş ve 11 maça çıktı. 5 Eylül 2015'te ise Senegal millî futbol takımı ile ilk maçına Namibya'ya karşı çıktı. Senegal ile toplamda 35 millî maça çıktı.

KALİDOU KOULİBALY'NİN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1999-2004 Saint-Dié

2004-2006 Metz

2006-2009 Saint-Dié

2009-2010 Metz

Profesyonel kariyeri

2009-2011 Metz II 

2010-2012 Metz 

2012-2014 Genk

2014-2022 Napoli

2022- Chelsea 

Millî takım kariyeri

2011-2012 Fransa U-20 

2015- Senegal


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