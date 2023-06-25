Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımlarda futbol oynadı?
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'yi renklerine bağladı. Peki, Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımlarda futbol oynadı?
Devre arasından itibaren yaptığı transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan kulüplerine eklenen son isim Kalidou Koulibaly oldu. İngiliz ekip Chelsea'de istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Koulibaly, kariyerine Al-Hilal takımında devam edecek. Kalidou Koulibaly'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
KALİDOU KOULİBALY KİMDİR?
Kalidou Koulibaly, 20 Haziran 1991'de Fransa'da doğdu. Kariyerinin ilk profesyonel resmi maçına 2010-11 sezonunda, 20 Ağustos 2010 tarihinde Metz forması ile Ligue 2'de çıkmıştır. Aynı sezon 19 lig maçına çıkıp 1 gol attı.
Koulibaly, 2011-12 sezonunda 22 tanesi ligde olmak üzere 23 resmi maça çıktı. Ayrıca 2 Aralık 2011 tarihinde Monaco'ya karşı oynadığı maçta ilk defa kaptan olarak sahaya çıktı
Koulibaly, 1 Temmuz 2012'de 1.30 milyon Euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Oynadığı 2 sezonda 52 tanesi lig olmak üzere 92 resmi maça çıktı. Ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçına da Genk forması altında çıktı.
Koulibaly, 1 Temmuz 2014'te 7.75 milyon Euro karşılığında Napoli'ye, 16 Temmuz 2022'de 38 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
Milli takımın alt yaş gruplarında Fransa'yı tercih etmiş ve 11 maça çıktı. 5 Eylül 2015'te ise Senegal millî futbol takımı ile ilk maçına Namibya'ya karşı çıktı. Senegal ile toplamda 35 millî maça çıktı.
KALİDOU KOULİBALY'NİN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1999-2004 Saint-Dié
2004-2006 Metz
2006-2009 Saint-Dié
2009-2010 Metz
Profesyonel kariyeri
2009-2011 Metz II
2010-2012 Metz
2012-2014 Genk
2014-2022 Napoli
2022- Chelsea
Millî takım kariyeri
2011-2012 Fransa U-20
2015- Senegal
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