Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve Dünya Bankası'ndan emekli olan Korhan Berzeg (83), tatil için geldiği ve doğum yeri olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu. Yurttaşlar, Korhan Berzeg'in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Günlerdir kayıp olan Korhan Berzeg'in neden kaybolduğu ve bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki, Dünya Bankası'ndan emekli Korhan Berzeg kimdir, nereli, kaç yaşında? Korhan Berzeg neden kayboldu, bulundu mu? İşte, Korhan Berzeg hakkında merak edilenler...

KORHAN BERZEG KİMDİR?

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Geçen cumartesi sabahı, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, Jandarma Komando ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.

Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.

GÖNEN KAYMAKAMI ARSLAN YURT: HER YERİ ARIYORUZ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Kayıp ihbarını aldığımız günden itibaren ekiplerimiz bölgedeki tüm ormanlık alanları, su kanallarını aradı. Patika yollar kontrol edildi ama bulamadık. Köpeğine de ulaşamadık. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekiple bölgeyi kontrol ediyoruz. Kayıp olan Korhan Berzeg'in, zaman zaman unutkanlığı oluyormuş. Arama çalışlarımızda bunu da dikkate alıyoruz" diye konuştu.

ANGELA BERZEG: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELMEDİ

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Geçen cumartesi günü evden çıktı. Saat 08.15'te köpekle beraber yürümek için ayrıldı. Her gün yürüyüşe çıkar, 1 saat sonra dönerdi. Kahvaltı yapardık. Geri dönmedi, bekledim. 1 saat kadar daha bekledim ama sonra şüphelendim. Bir akrabamızın yanına gittim. Korhan'ın geri dönmediğini söyledim. Biraz dolaştı, patika yolda bağırdı. Ama bir ses alamadık. Şimdiye kadar bir haber alamadık, kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çok iyi insanlar. Çok çalışkanlar. İki kızım ve damatlarım geldi. Köy sakinleri var. Hiç kimse durmuyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. İlk defa kayboluyor" dedi.

"HERHANGİ BİR İZ BULAMADIK"

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gönen Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut, "Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında vatandaşımız kaybolmuş. Bize saat 11.00 civarı ihbar geldi. Biz de hemen bölgeye çıktık ve arama çalışmalarına başladık. Jandarma ekipleri, STK'lar, gönüllüler, köylüler, komando timi, Artemea Yürüyüş Grubu hepsi sahadalar. Bugün yaklaşık 60 kişilik ekip sahada. Hep beraber arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 8'inci gün. Bugüne kadar herhangi bir iz bulamadık. Komple bölgeyi taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Dağlık bölgeyi bir kez daha tarıyoruz. Aramaları sonlandırmadık. Sahada çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE ULAŞILAMADI"

Armutlu Mahallesi'nde kalan emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Tüz, "Çocukluğu mahallemizde geçen Korhan Berzeg, İTÜ'de ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Bir süredir İstanbul'da Büyükada'da yaşıyor. Yaz aylarında 1 ay Armutlu'daki evine gelip burada kalıyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü kayboldu. Kendisine ulaşılamadı. Kayıp haberini öğrenen İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her 2 eşinden olan kızları ve damatları buraya gelip çalışmaları yakından izlemeye başladı” dedi.