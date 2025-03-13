Yayınlanma: 13.03.2025 - 22:14

Güncelleme: 13.03.2025 - 22:14

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı yeni dizi 'Eşref Rüya' dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.